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Bolu'da Aile İçi Cinayet: Sanık İçin Ağır Cezalar Talep Edildi

Bolu'da Aile İçi Cinayet: Sanık İçin Ağır Cezalar Talep Edildi
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Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren, kayınvalidesini yaralayan Serkan Zengin'in yargılandığı davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıla kadar hapis cezası istedi.

BOLU'da tartıştığı eşi Meltem Zengin (35) ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) öldürüp, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i (68) yaralayan Serkan Zengin'in (36) yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ile 16 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, 'kıskançlık' nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlatması sonrası baba Turgut Doğanyiğit, fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve ailesi ile konuşmak için 19 Nisan'da gece saatlerinde kayınpederinin Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki evine gitti.

3 FARKLI SUÇTAN DAVA

Zengin, burada boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Serkan Zengin, Meltem Zengin ile kurtarmak için kızına sarılan kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan bıçakladı. Olayın ardından Serkan Zengin tutuklandı.

Serkan Zengin hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Zengin, müşteki Emine Doğanyiğit, taraf avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Serkan Zengin, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Kendimi kaybettim. Böyle olmasını istemezdim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin delillerin toplandığını ifade ederek, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Zengin'in 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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