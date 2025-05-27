Bolu'da Ahşap Ev Yıkımında Çökmeyle İşçi Yaralandı

Bolu'da Ahşap Ev Yıkımında Çökmeyle İşçi Yaralandı
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Bolu'nun Karacaağaç Mahallesi'nde ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karacaağaç Mahallesi Hacılar Sokak'ta yıkımı yapılan ahşap evin baca kısmı çöktü.

Bu sırada işçilerden Şaban K. (45) ahşap ve toprak yığınlarının altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşı Hasan B. tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şaban K'nin omuz ve baş bölgesinden yaralandığı belirlendi.

Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasan B, gazetecilere, evin çöken bölümünün arkadaşının üzerine düştüğünü gördüğünü, onu kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, bu sırada ekiplere de haber verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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