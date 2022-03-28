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Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Bolu'da ahşap butik otelde fındık sobasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da ahşap butik otelde fındık sobasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abant kara yolu Ömerler köyü mevkisinde, İsmail Y'ye ait 3 katlı ahşap butik otelde, müşteri olmadığı sırada kazan dairesindeki fındık sobasından yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanları, hızla dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede diğer bölümlere sıçrayan yangını söndürdü.

Yangında, ahşap otelde büyük hasar oluştu.

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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