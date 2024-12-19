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Bolu'da Ahırda Çıkan Yangın 3 Hayvanın Telefiyle Sonuçlandı

Bolu'da Ahırda Çıkan Yangın 3 Hayvanın Telefiyle Sonuçlandı
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Bolu'nun Mesciçele köyünde bir ahırda çıkan yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, ancak 20 büyükbaş hayvandan 3'ü telef oldu.

Bolu'da ahırda çıkan ve bitişikteki samanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Mesciçele köyünde İbrahim C'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ahırdaki 20 büyükbaştan 17'si köy sakinleri tarafından dışarı çıkarılırken 3 hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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