Bolu'da ahır ve odunlukta çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Merkeze bağlı Bürnük köyünde Sabahattin Kelebek'e ait odunlukta çıkan yangın, kısa sürede ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da ahır ve odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Bürnük köyünde yaşayan Sabahattin Kelebek'e ait odunlukta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi.