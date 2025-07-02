Bolu'da Ağaç Kesimi Sırasında Tüyler Üstünde Kaza: 69 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde ağaç kesen 69 yaşındaki orman işçisi Yılmaz Karabak, kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Karabak'ı hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkisinde ağaç çalışan Yılmaz Karabak (69), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Bayrak çekildi! İşte Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.