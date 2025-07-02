Bolu'da Ağaç Kesimi Sırasında Tüyler Üstünde Kaza: 69 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
Bolu'nun Mengen ilçesinde ağaç kesen 69 yaşındaki orman işçisi Yılmaz Karabak, kestiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Karabak'ı hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkisinde ağaç çalışan Yılmaz Karabak (69), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel