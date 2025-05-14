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Bolu'da Ağaç Kesimi Sırasında İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Ağaç Kesimi Sırasında İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Kozlu köyünde ormanda ağaç kesimi sırasında devrilen bir ağaç, kesim işçisi Durmuş Gülen'in üzerine düştü. Olayda hayatını kaybeden Gülen'in cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi.

BOLU'da ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan ağaç kesim işçisi Durmuş Gülen, hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Kozlu köyünde meydana geldi. Ormanda kesim işi yapıldığı sırada bir ağaç, kesim işçisi Durmuş Gülen'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağacın altında kalan Gülen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülen'in cenazesi otopsi için hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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