Bolu'da Ağaç Kesimi Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bolu'nun Yaka Fındıcak köyünde, motorlu testereyle ağaç kesen 52 yaşındaki Seyid Ahmet Özay, devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bolu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Yaka Fındıcak köyünde yaşayan Seyid Ahmet Özay (52), motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Özay'a yakınları yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ağacın altından çıkarılan Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel