Bolu'da AFAD Gönüllüleri Buluşması Gerçekleştirildi
Bolu'da düzenlenen 'Destek AFAD Gönüllüleri' etkinliğine 120 gönüllü katıldı. Eğitim alanında yapılan bilgilendirme toplantısının ardından uygulamalı eğitimler verildi ve başarılı gönüllülere hediyeler takdim edildi.
Bolu'da "Destek AFAD Gönüllüleri" buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Çakmaklar AFAD Eğitim Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, 120 AFAD gönüllüsünün katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Daha sonra AFAD ekipleri, çadır kurma, oryantiring, tırmanma ve dağcılık alanında gönüllülere uygulamalı eğitim verdi.
Eğitimde başarılı olan AFAD gönüllülerine çeşitli hediyeler verildi.