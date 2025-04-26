Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı

Bolu'da aç kalan ayı tavuk kümesine girmeye çalıştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde meydana gelen olayda, yiyecek bulmak için köye inen bir ayı, bir vatandaşın tavuk kümesinin camını kırarak içeri girmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da kümese girmeye çalışan ayı kamerada

BOLU - Bolu'da bir köyde aç kalan bir ayı tavuk kümesine girmeye çalıştı. Camı kırarak içeriye girmeye çalışan ayının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynının içeriye baktığı esnada tavuklar kaçarak uzaklaştı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Deveören köyünde, yiyecek bulmak için köye inen ayı, bir vatandaşın tavuk kümesinin camını kırdı. Camı kırdıktan sonra pencereye başını uzatarak içeriye bakmaya çalışan ayıyı fark eden tavuklar ise panik yaşadı. Ayı bir süre daha içeriye girmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise kümesin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ayının pencereye dayandığı ve içerideki tavukların paniğe kapılarak kaçıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.