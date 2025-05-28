Bolu'da 850 Minik Öğrenci 'Muhteşem Çocuk Şenliği'nde Buluştu

Bolu'da 850 minik öğrenci hem eğlendi hem de öğrendi

BOLU - Bolu'da 'Muhteşem Çocuk Şenliği' etkinliğine katılan 11 ilkokuldan 850 minik öğrenci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde çeşitli fiziksel ve zihinsel aktivitelerle hem eğlenip hem öğrendiler.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Bolu Valiliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Çocuk Şenliği, yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Sahası'nda yapıldı. Etkinlikte, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 11 ilkokuldan, toplam 26 şubede öğrenim gören yaklaşık 850 üçüncü sınıf öğrencisi yer aldı. Şenlikte çocuklara yönelik olarak dört ana başlıkta etkinlikler düzenlendi. Hareket eğitimi oyunları, çeşitli etkinlikler, zeka oyunları ve iş birliği/takım oyunları etkinlikler arasında yer aldı. Öğrenciler, çeşitli fiziksel ve zihinsel aktivitelerle hem eğlenip hem öğrendiler. Çocuk Şenliği, öğrencilere sosyal etkileşim, fiziksel gelişim ve eğlenerek öğrenme imkanı sundu.

"Çocuk mutlu etmek çok ayrı bir şey"

Projenin akademik yürütücülüğünü yapan BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Devrim Bulut, "Biz üniversite olarak muhteşem çocuk şenliği diyoruz buna. İlkokul 3.sınıfların katılımıyla her sene düzenlenen bu yıl 6'ncısını yaptığımız çocuk şenliği. Bu sene 11 tane okulumuz, 30 şubemiz katıldı. Keyifli bir organizasyon. Çocuk mutlu etmek çok ayrı bir şey" dedi.