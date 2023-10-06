Bolu'da 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye isteyen sanığa 7 yıl 11 ay hapis cezası

Bolu'da evinin bahçesinde oynarken kandırdığı 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdığı iddiası ile yargılanan sanık 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa toplamda 7 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Bolu'da evinin bahçesinde oynarken kandırdığı 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdığı iddiası ile yargılanan sanık 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme" suçlamalarıyla 25 yıla kadar hapsi istenen sanık Onur Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kaçırılan Ö.B.Ö'nün ailesi ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada söz verilen sanık Onur Ö, önceki savunmalarını tekrar etti. Sanık, pişman olduğunu belirterek aileden özür diledi

Sanık avukatı da müvekkilinin istemeyerek suç işlediğini savunarak, "Müvekkilim Bolu'da vatani görevini yaparken arkadaş kurbanı olmuş ve borçlanmış. Bolu şehir merkezinde camilerde, sokaklarda yatıp çöp toplarken küçük çocuğu görmüş. Planlı bir suç yok, planı o anda yapmış." dedi.

Mağdur ailenin avukatı, sanığın olaydan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptığını ve bu anların kameralarına yansıdığını, bu yüzden verilecek cezanın en üst seviyeden verilmesini talep etti.

Mağdurun annesi R.Ö. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu olay nedeniyle her gün korku içerisinde yaşıyoruz. Çocuğum geceleri korkuyla uyanmakta ve hala olayın etkisinde. Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Bir anne olarak ben de bu durumdan çok etkilendim. Para uğruna kimsenin canın yanmaması gerekir. Bu olay planlanmıştır. Oğlum insana olan güvenini kaybetti. Gereken cezanın verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 3 yıl 4 ay, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme" suçundan 4 yıl 2 ay ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.