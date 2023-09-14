Bolu'da 8 yaşındaki çocuğu kaçırdığı iddia edilen sanığın yargılanması devam ediyor

Bolu'da evinin bahçesinde oynarken kandırdığı 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık, özür dileyerek pişman olduğunu belirtti. Çocuğun ailesi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Bolu'da evinin bahçesinde oynarken kandırdığı 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme" suçlamalarıyla 25 yıla kadar hapsi istenen sanık Onur Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kaçırılan Ö.B.Ö'nün ailesi ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada söz verilen sanık Onur Ö, önceki savunmalarını tekrar ederek pişman olduğunu belirtip aileden özür diledi.

Çocuğun ailesi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme" suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Yalçın Ulubey, müvekkilinin "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hırsızlık" suçunu işlemediğini savunarak, tutuksuz yargılama talebinde bulundu.

Ulubey'in savunmasına tepki gösteren kaçırılan çocuğun ailesinin avukatı Sinan Barut ise "Belirtmek isteriz ki müvekkilimin evi sanki yol geçen hanı olarak addedilmektedir. Bu kabul edilebilir değildir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatlara son savunmalarını yapmak üzere ek süre verilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yaşamkent Mahallesi'nde 23 Ocak'ta, kaçırdığı çocuğu bir iş merkezinin çatısında ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak sandalyeye bağlayan Onur Ö. fidye istemek için gittiği çocuğun evindeki kalabalıktan korkarak koşmaya başlayınca vatandaşlar tarafından kovalanmıştı.

Bu sırada kovalamacayı fark eden ve görevde olmayan polis memurunun durdurduğu araçla peşinden gittiği Onur Ö, vatandaşların da yardımıyla yakalanarak polis merkezine götürülmüştü.

İfadesinde çocuğu fidye için kaçırdığını itiraf eden zanlının, Ö.B.Ö'yü tuttuğu yeri tarif etmesi üzerine Yaşamkent Mahallesi'ndeki iş merkezine giden ekipler, çocuğu sandalyeye bağlanmış halde bulmuştu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.