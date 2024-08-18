Bolu'da 71 Saattir Devam Eden Orman Yangını Söndürme Çalışmaları

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara Bolu ve çevre illerden 12 helikopterle 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 1357 personelle yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da helikopterle bölgede inceleme yaptı.