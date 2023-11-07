Bolu'da 65 yaşındaki şüphelinin aracından silah ve mühimmat ele geçirildi

Bolu'da yapılan bir operasyonda, 65 yaşındaki bir şüphelinin kullandığı araçta 1'i ruhsatlı 3'ü ruhsatsız olmak üzere toplam 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek bulundu. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bolu'da 65 yaşındaki şüphelinin kullandığı araçtan 1'i ruhsatlı 3'ü ruhsatsız olmak üzere toplam 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından B.A.P. (65) isimli şüphelinin kullandığı araca yönelik arama yapıldı. Araçta yapılan aramalar neticesinde 1'i ruhsatlı 3'ü ruhsatsız olmak üzere toplam 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. İfadesi alınmak üzerine gözaltına alınan B.A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - BOLU