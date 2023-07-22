Bolu'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangının dumanları tüm mahalleyi sardı. Apartmanda bulunan bir kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Yangın, Beşkavaklar Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı apartmanının çatı katında meydana geldi.

Bolu'da 5 katlı apartmanın çatısı yandı

Çatıda çıkan yangının dumanları tüm mahalleyi sardı

BOLU - Bolu'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangının dumanları tüm mahalleyi sardı. Apartmanda bulunan bir kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Yangın, Beşkavaklar Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı apartmanının çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle apartmanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde alev alan çatı, yanmaya başladı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını gören meraklı vatandaşlar çevrede kalabalık oluşturdu. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangından çıkan dumanlar ise tüm mahalleyi sardı.

İtfaiye ekipleri kontrol altına aldıkları yangının ardından çatı katında söndürme çalışması yaptı. Apartmanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.