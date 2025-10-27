Bolu'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

BOLU'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumanla kaplanan binada oturanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında Abdullah B.'ye ait dairede, saat 10.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler, komşularına da haber verip dışarıya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan apartmanda oturanlar, tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Dairede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.