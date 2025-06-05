Bolu'da 4 Araçlı Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada 4 otomobilin karıştığı olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ankara istikametine seyreden T.D. idaresindeki 35 RZ 909 plakalı otomobil, Dörtdivan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde duran Y. B. yönetimindeki 07 BPP 100 plakalı otomobil, E.S. idaresindeki 16 SBA 80 otomobil ve E.B'nin kullandığı 34 DN 8669 otomobillere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 35 RZ 909 plakalı otomobilde bulunan Nazım Ö'nün (86) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.