Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREM ANI YAŞANANLAR KAMERADA

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem anının güvenlik kamerası görüntüledi. Bir lokantaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde yemek yiyen vatandaşların deprem anında yemeklerini bırakıp caddeye doğru kaçma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Başka bir görüntüde ise dükkan önündeki masalarda oturanların panik halinde koşarak oturdukları masaları terk edip, boş alanlara gititği görüldü.