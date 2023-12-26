Bolu'da 36 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı
Bolu'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.
Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, 23 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.Ç. (52) yakalandı.
Hükümlü M.Ç, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.