Bolu'da 350 kök kenevir ele geçirildi
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da jandarma ekipleri tarafından ekili halde 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından ekili halde 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezine bağlı bir yaylada ormanlık alan açılarak kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında kenevir bitkisini ektiği tespit edilen E.K. gözaltına alındı.
Ele geçirilen 350 kök kenevir bitkisi imha edildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel