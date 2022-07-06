Bolu'da 350 kök kenevir ele geçirildi Bolu'da jandarma ekipleri tarafından ekili halde 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bolu'da jandarma ekipleri tarafından ekili halde 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezine bağlı bir yaylada ormanlık alan açılarak kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında kenevir bitkisini ektiği tespit edilen E.K. gözaltına alındı. Ele geçirilen 350 kök kenevir bitkisi imha edildi. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Jandarma Kenevir Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da 350 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.