Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Anıtpark'ta çelenk töreni ile başladı. Komandoların kortej yürüyüşü büyük ilgiyle karşılandı, alkışlar arasında geçiş yaptılar.

BOLU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; caddede marşlar eşliğinde yürüyen komandolar, dakikalarca alkışlandı.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, ilk olarak Anıtpark'ta çelenk töreniyle başladı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın askeri araç ile askerleri selamlamasının ardından öğrencilerin şiir okuması, halk ve spor gösterileri katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Daha sonra komandoların İzzet Baysal Caddesi üzerinde kortej yürüyüşüne geçildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve PKK'ya yönelik operasyonlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle iki 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların kortej geçişi ilgi gördü. Sis bombaları yakarak yürüyen komandolar, katılımcılar tarafından ayakta dakikalarca alkışlandı. Tam teçhizatlı ve yerli üretim piyade tüfekleriyle yürüyen komandolar, büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
