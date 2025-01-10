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Bolu'da 3 Yılda 530 Bin Kişiye Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Bolu'da 3 Yılda 530 Bin Kişiye Afet Farkındalık Eğitimi Verildi
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Bolu'da AFAD ekipleri, son 3 yılda düzenlenen afet farkındalık eğitimleriyle 530 bin 114 kişiye ulaştı. Eğitimlerde acil durum yönetimi ve arama kurtarma teknikleri gibi 13 alanda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, gönüllü eğitimi alarak 860 kişi Destek AFAD Gönüllüsü oldu.

Bolu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, afet farkındalık eğitimleriyle 3 yılda 530 bin 114 kişiye ulaştı.

Afad İl Müdürlüğü son 3 yılda toplumsal afet farkındalığının artırılmasına yönelik yoğun faaliyet yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 2022 yılında 297 bin 396, 2023 yılında 80 bin 605, geçen yıl ise 152 bin 113 kişi katıldı.

Eğitimlerde katılımcılar, acil durum ekip eğitimi, afet ve acil durum mobil simülasyon tırı eğitimi, büyük çaplı trafik kazalarında koordineli çalışma ve olay yeri yönetimi eğitimi, çadır kurma eğitimi, Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi, hafif arama ve kurtarma eğitimi başta olmak üzere toplam 13 alanda bilgilendirildi.

İl genelinde arama ve kurtarma alanında faaliyet yürüten 22 derneğe yönelik de belirli zamanlarda eğitim ve tatbikat uygulamaları gerçekleştirildi.

Bolu Valiliği koordinasyonunda kurulan arama kurtarma derneklerinden 6'sı AFAD tarafından akredite edilirken, 16 derneğin akredite olması için çalışmalar devam ediyor.

AFAD Gönüllülüğü eğitimleri kapsamında ise il genelinde 9 bin 82 kişiye çeşitli eğitimler verildi.

Eğitim alan gönüllülerden 860'ı AFAD tarafından belirlenen şartları yerine getirerek Destek AFAD Gönüllüsü oldu.

Bolu'da Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yerel düzeyde çeşitli tatbikatlar da yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı masa başı tatbikatı, bölgesel tatbikat, tahliye, yangın ve deprem anı tatbikatı gibi etkinliklere 4 bin 140 arama kurtarma personeli gönüllü katılım sağladı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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