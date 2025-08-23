Bolu'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Bolu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu "bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G, "uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Ö. ve "basit yaralama" suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
