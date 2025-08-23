Bolu'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Bolu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu "bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G, "uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Ö. ve "basit yaralama" suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel