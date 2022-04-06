BOLU (İHA) - Bolu'da 3 bin konutluk enerji çöpten üretiliyor

Bolu, Türkiye'nin en temiz şehirleri arasına girdi

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin Türkiye'nin en temiz şehirlerinden birisi olduğunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendiğini belirtti. Çevre çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyen Özcan, "Bertaraf edilen çöpten 3 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyoruz" dedi.

Bolu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen belgeyle Türkiye'nin en temiz şehirleri arasına girdi. Kaynakta ayrıştırma konusunda da örnek gösterilen kentte, geçtiğimiz yıl 791 ton 168 kilogram atık toplanarak bertaraf edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bakanlığın bize verdiği belgeyle Bolu'nun Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biri olduğu net olarak ortaya konuldu. Temizlik işleri sadece çöplerin toplanmasından ibaret değil. Kaynakta ayrıştırmada şuan Türkiye'nin en iyi belediyesi biziz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kaynakta ayrıştırma uygulamalarında örnek olarak sadece Bolu Belediyesi'ni gösteriyor. Bu da bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu ve örnek çalışmalar yaptığımızı gösteriyor" dedi.

"Bertaraf edilen çöpten elektrik üretiliyor"

Kentte oluşturulan 2'inci lot alanıyla çöp kokusunun tamamen ortadan kalktığını ve çöpten 3 bin konutluk enerji üretildiğini ifade eden Özcan, "Şuanda bulunduğumuz lot alanı 2019 rakamlarıyla 8 milyona mal oldu. Lot alanının yanındayız ve tek bir koku bile duymuyoruz. Yine burada bertaraf edilen çöpten elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 3 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyoruz. Kaynakta çöplerin ayrıştırılmasıyla ilgili en iyi durumda olan belediye biziz" diye konuştu.

Binlerce ton atık toplandı

Kaynakta ayrıştırma ve atıkların toplanmasıyla ilgili en başarılı belediyelerden birisi olduklarını söyleyen Özcan, "Geçen yıl 105 ton tekstil atığı toplanmış. Birçok belediye elektronik atıkları hiç toplamıyor. 488 kilogram atık pil, 500 kilogram da elektronik atık toplanmış. Florasan tehlikeli atık ve 180 kilogram toplanmış. Geçen yıl 200 kilogram atık ilaç toplanmış. 121 ton bitkisel atık yağ, endüstriyel atık yağ olarak da 64 ton atık toplamışız ve ayrıştırmışız. 500 ton ömrünü tamamlamış lastik toplamışız. Bakanlık da bu çalışmalarımızla ilgili bir elin 5 parmağını geçmeyecek kadar belediyeye verdiği belgeyi bize verdi. Bolu'nun hem Türkiye'nin en temiz şehirlerden biri olduğunu belgelemiş oldu hem de kaynakta ayrıştırma ve atıkların toplanmasıyla ilgili en başarılı belediyelerden birisi olduğunu ilan etti" ifadelerini kullandı.