Bolu'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem: Panik Yaratan Sarsıntı

Bolu'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem: Panik Yaratan Sarsıntı
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Bolu'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde hissedildi. Öğrenciler panik içinde yurtlardan çıkarken, yetkililer can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

BOLU'da, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentin tamamında hissedilirken yurtta kalan öğrenciler panikle dışarıya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.13'te merkez üssü Bolu olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem kentin tamamında hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ AYDIN: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti. Aydın, "Bolu merkez ilçe sınırlarımızda meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelindeki ilk tespitlere göre bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

PANİK YARATTI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsündeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler sarsıntı nedeniyle panikle dışarıya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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