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Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, komandolar marşlarla yürüyerek vatandaşların alkışını aldı. Kutlama programına Bolu Valisi, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

BOLU'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandolar marşlarla yürüdü, vatandaşlardan alkış aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kent Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Albay Cavit Nartop, törene katılanların bayramını kutladı. Törende öğrencilerin hazırladığı gösterilerde beğeniyle izlendi. Törene katılan 5 yaşındaki Ali Asaf Aşık, asker kıyafetiyle içerisinde babasının da bulunduğu komandoları selamladı.

Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatlarında terörle mücadelede başarılı operasyonlarının ardından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin geçişi ilgiyle izlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile mavi berelilere sevgi gösterilerinde bulundu. Komandolar İzzet Baysal Caddesi'nde marşlarla yürüdü, vatandaşlardan alkış aldı. Komandolar yürüyüşün sonunda hep birlikte komando andını okudu.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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