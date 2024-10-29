Üye Girişi
Haberler

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Yürüyüşün ardından Sakiler konserinde eğlenceli anlar yaşandı.

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayına katılan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanında düzenlenen Sakiler konserine katılanlar doyasıya eğlendi.

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi. Kent meydanında toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da katıldığı fener alayında belediye bandosu da marşlar çaldı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı fener alayı Sakiler konserinin düzenleneceği Kent Meydanında sona erdi. Meydanı dolduran binlerce kişi Sakiler'in seslendirdiği parçalarla doyasıya eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Kültür Sanat Güncel Yaşam Bolu

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 EKİM) BITCOIN YÜKSELDİ Mİ? Bitcoin'de son durum ne? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? 29 Ekim 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.