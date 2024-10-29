Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayına katılan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanında düzenlenen Sakiler konserine katılanlar doyasıya eğlendi.

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi. Kent meydanında toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da katıldığı fener alayında belediye bandosu da marşlar çaldı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı fener alayı Sakiler konserinin düzenleneceği Kent Meydanında sona erdi. Meydanı dolduran binlerce kişi Sakiler'in seslendirdiği parçalarla doyasıya eğlendi.