Bolu'da 23 yıl 25 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bolu'da hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (42) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda suçlu cezaevine teslim edildi.

Bolu'da hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının temin edilmesi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında "tehdit", "hakaret", "basit yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 23 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (42) yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.