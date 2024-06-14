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Bolu'da 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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Bolu'nun Göynük ilesinde bir fabrikada çalışan 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilesinde bir fabrikada çalışan 22 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Dedeler köyünde faaliyet gösteren beyaz et üretim fabrikasında çalışan işçilerde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşandı.

Kendi imkanları ve fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürülen işçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.

Bazı işçilerin Bolu'da bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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