Bolu'da meydana gelen trafik kazalarının çoğunun ışık ihlalleri, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı KGYS kameralarıyla tespit edildi.

Bolu'da 2023 yılında meydana gelen trafik kazaları KGYS kameraları tarafından görüntülendi

Bolu'da, 2023 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi. Kazalarının çoğunun, ışık ihlalleri, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı kameraya yansıdı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına, yıl içerisinde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazaların dikkatsizlik, kural ihlalleri ve yüksek hız nedeniyle yaşandığı görüldü.

Dönel kavşaklarda ve ışıklı kavşaklarda araçların çarpıştığı kaza anları saniye saniye KGYS tarafından görüntülendi. - BOLU