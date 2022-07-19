Bolu'da 20 çocuk zehirlendi; 8'i yoğun bakımda (2)
Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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İÇME SUYU İLAÇLANDIBolu Valisi Erkan Kılıç, 8'i yoğun bakıma kaldırılan 20 çocuk ile bazı yetişkinlerin zehirlediği Yuva köyüne giderek inceleme yaptı.
İÇME SUYU İLAÇLANDI
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 8'i yoğun bakıma kaldırılan 20 çocuk ile bazı yetişkinlerin zehirlediği Yuva köyüne giderek inceleme yaptı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de köyün içme suyu deposundan numuneler alarak suyu ilaçladı. Numunelerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel