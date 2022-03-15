Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi - Haberler

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Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da 2 otomobilde uyuşturucu ve tarihi objeler ele geçirildi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, 2 otomobilde 1 kilo 400 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

DÖRTDİVAN, BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, 2 otomobilde 1 kilo 400 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 400 gram kubar esrar, 41 bronz sikke, 2 heykel ve üzerinde çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürü bulunan haç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Dörtdivan, Esrar, Bolu, Güncel, Haberler

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