Bolu'da 2 dönümlük orman kül oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı İmamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmamlar köyü yakınlarında bulunan ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine Mudurnu, Göynük ve Nallıhan ilçelerinden arazözler sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 dönümlük alanın yandığı ifade edildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.