Bolu'da 18 Tabanca ve 550 Mermi Ele Geçirildi, 3 Kardeş Gözaltına Alındı

Bolu TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kardeş gözaltına alındı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kardeş gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Edinilen bilgiye göre, uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Aramada, poşetler içinde kuru sıkıdan çevrildiği tespit edilen ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen A.A. (53), M.A. (46) ve O.A. (65) gözaltına alındı. A.A. ve O.A.'nın otobüsün şoförleri, M.A.'nın ise muavini olduğu tespit edildi.

Şüpheliler ifadelerinde, silahlardan haberlerinin olmadığını ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, adliyeye sevk edildi. - BOLU