Bolu'da bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Bolu'da yapılan denetimlerde marketlere dağıtılan 1500 litre sahte zeytinyağı toplandı. Ekipler, sahte yağların biyodizel olarak kullanılmak üzere bir firmaya teslim edileceğini açıkladı.
BOLU'da kentteki bazı marketlere dağıtılan satışa hazır halde bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya bin 500 litre sahte zeytinyağının sürülmeye çalışıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, marketlere dağıtıldığı belirlenen tüm sahte yağları tek tek topladı. Zeytinyağının 5 litrelik tenekesinin 700 TL'ye satıldığı öğrenildi. Sahte zeytinyağlarının biyodizel olarak kullanılmak üzere çevre izin ve lisans belgesi olan bir firmaya teslim edileceği öğrenildi. Zeytinyağlarını üreten firmaya ise idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel