Bolu'da ele geçirilen 1500 litre sahte zeytinyağı, biyodizel yapımında kullanılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından denetim yapıldı.

Denetimlerde 5 işletmenin depolarında sahte zeytinyağı bulunduğu tespit edildi.

Sağlığa uygun olmayan koşullarda tenekeler ve plastik bidonlarda saklanan satışa hazır haldeki 1500 litre zeytinyağına el konuldu.

Ekiplerce toplanan 300 teneke sahte zeytinyağın, biyodizel yapımında kullanılmak üzere çevre izin ve lisans belgesi olan firmaya teslim edildiği öğrenildi.