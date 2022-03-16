Bolu'da 15 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde 15 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde 15 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine otoyolun Bolu kesiminde takibe alınan otomobil durduruldu.
Otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş 7 kilo 250 gram skunk maddesi, 4 kilo 850 gram kubar esrar, 3 kilo 450 gram toz esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ali Ö. (28) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel