Bolu'da 14 Öğrenci Yemek Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Güncelleme:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yemek yiyen 14 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin durumu iyi, yemekhaneden numune alındı.

BOLU'da yemekhaneden yemek yiyen 14 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dün fakültenin yemekhanesinde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'nde ise 4 öğrenci ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemekhaneden numune alındı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
