Bolu'da 14 Bin 780 Kaçak Makaron ve 1100 Paket Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 14 bin 780 makaron ve 1100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yeniçağa ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 14 bin 780 makaron bulundu.

Ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde ise bir yolcu otobüsünde 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
