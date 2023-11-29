Bolu'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Davasında Sanığa Hapis Cezası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020 yılında Mudurnu ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o dönem 12 yaşında olan C.Y.'ye, komşusu Ercan A. cinsel istismarda bulundu. Ercan A., olayın ardından C.Y.'ye yönelik cinsel istismarını 3 yıl boyunca sürdürdü.

Okula gelen uzman ekibe durumu anlattı

Ercan A.'nın cinsel istismarını devam ettirdiği sırada C.Y'nin (15) okuluna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimi için uzman ekip geldi. Farkındalık eğitiminin ardından 15 yaşındaki cinsel istismar mağduru kız, uzman ekibe komşusunun kendisine yönelik sürdürdüğü 3 yıldır devam eden cinsel istismarı anlattı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Ercan A., 23 Ocak 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ercan A. hakkında 15 yıl hapis istemiyle 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

10 aydır tutuklu yargılanan Ercan A., Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmediğini belirten Ercan A., mahkeme heyeti tarafından 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. - BOLU