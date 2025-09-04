Haberler

Bolu'da 12 Yapı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Aşağısoku Yaylası'nda çıkan yangın, 4 yayla evi, 4 ahır ve 4 samanlığın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı.

BOLU'da, 4 yayla evi, 4 ahır ve 4 samanlıktaki yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yapılar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağısoku Yaylası'nda meydana geldi. Hayati Çelik'e ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Yaylada yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla söndüremediği yangına müdahale için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, 12 yapı kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesinin olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

