TEM Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 12 milyon 770 bin makaron ele geçirildi.

Bolu'da 12 milyon 770 bin makaron ele geçirildi

BOLU - TEM Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 12 milyon 770 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesi için yürütülen çalışma çerçevesinde, TEM Otoyolu'nda uygulama yapıldı. Uygulama sırasında B.Ç. idaresindeki tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada bin 277 koli içerisinde 63 bin 850 kartonda 12 milyon 770 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.