Bolu'da 12 hükümlü cezaevine gönderildi

Bolu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında 1 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 12 hükümlü cezaevine konuldu.