Bolu'da 11 Suçlu Tutuklandı
Bolu'da il jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik eylül ayında çalışma yürüttü.
Kent merkezi ile Seben ve Yeniçağa ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.