Bolu'da 1050 Kilogram Taklit Deterjan Ele Geçirildi

Bolu'da 1050 Kilogram Taklit Deterjan Ele Geçirildi
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Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirdi. Şüpheliler S.S. ve H.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bolu'da 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bir adreste yapılan aramada 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi.

Şüpheliler S.S. ve H.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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