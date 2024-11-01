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Bolu'da 100 Bin TL Hırsızlığı: İki Kişi Tutuklandı

Bolu'da 100 Bin TL Hırsızlığı: İki Kişi Tutuklandı
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Mengen ilçesinde bir evden 100 bin TL çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. ve İ.B. tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından çalınan paranın bir kısmı ele geçirildi.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, evden 100 bin TL çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. ve İ.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mengen ilçesinde bir evden 100 bin TL çalındığı ihbarıyla soruşturma başlattı. Bölgede geniş çaplı araştırma yapıp güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.B. ve E.Ö. olduklarını tespit etti. İ.B.'nin hırsızlık amaçlı Kastamonu'dan Mengen'e geldiği, ilçede oturan E.Ö.'nün de ona yardım ettiği belirlendi. Polisin önceki gün düzenlediği operasyonda İ.B. Kastamonu'da, E.Ö. ise Mengen'de yakalanıp gözaltına alındı. Çalınan paranın bir kısmı ele geçirildi ve ev sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Mengen Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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