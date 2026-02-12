Haberler

Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran anneye 25 bin lira ceza

Güncelleme:
Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran anne, 25 bin lira ceza aldı. Çocukların trafiğe çıkmasına izin veren annenin ehliyetsiz sürüşe sebep olduğu bildirildi.

Bolu'da 10 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran anneye 25 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobil kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 10 yaşındaki çocuğunun trafiğe çıkmasına izin veren anneye, "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti.

Anne hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
