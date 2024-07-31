Üye Girişi
Haberler

Bolu'da 1 Milyon Pullu Sazan Balığı Yavrusu İç Sulara Bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yetiştirilen 1 milyon 105 bin pullu sazan balığı yavrusu, Eskişehir ve Sakarya'ya gönderilerek iç suların balıklandırılması için kullanıldı.

BOLU'da yetiştirilen 1 milyon 105 bin pullu sazan balığı yavrusu, iç sulara bırakılmak üzere Eskişehir ve Sakarya'ya gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ait Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde balık üretimi gerçekleştirildi. Tesiste üretilen pullu sazan balıklarının dağıtımına başlandı. Tesiste üretilen balıklardan 715 bin pullu sazan Eskişehir'e, 390 bin pullu sazan Sakarya'ya iç suların balıklandırılması için gönderildi. 2024 yılı içinde 5 milyon yavru sazan balığının üretilmesi planlanan proje kapsamında; Ankara, Kocaeli, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Düzce ve Bolu'daki iç sulara balık salımları yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Sakarya Bolu Balıkçılık Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 31 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İzmir yangın mı çıktı? SON DAKİKA İzmir URLA yangın söndü mü? Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! S Sport Plus CANLI izle! (MİLAN-REAL MADRİD) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!
İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title