Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

BOLU'da aralarında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde yürüyüp meydanda halaylar çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aralarında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu grup, İzzet Baysal Caddesi'nde toplandı. Yüzlerce kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde caddede yürüdü. Çocuklar da anne ve babaları ile geldikleri yürüyüşte ellerinde flamalar taşıdı. Yürüyüşün sonunda güvenlik noktalarından geçen yüzlerce kişi, Kent Meydanı'nda müzikler eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.